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НОВОСТИ

Киев воспринимает заявление Трампа как сигнал к войне, а не к миру — Песков

14:00 15.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение Вашингтона и его сателлитов в НАТО и Евросоюзе накачивать Украину вооружениями воспринимается Киевом как сигнал не к урегулированию, а к продолжению боевых действий. Это отметил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока однозначно можно сказать одно: похоже, что подобное решение, которое принимается и в Вашингтоне, и в странах НАТО, и непосредственно в Брюсселе, украинской стороной воспринимается не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны», — подчеркнул представитель Кремля.

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