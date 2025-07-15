Киев воспринимает заявление Трампа как сигнал к войне, а не к миру — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение Вашингтона и его сателлитов в НАТО и Евросоюзе накачивать Украину вооружениями воспринимается Киевом как сигнал не к урегулированию, а к продолжению боевых действий. Это отметил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока однозначно можно сказать одно: похоже, что подобное решение, которое принимается и в Вашингтоне, и в странах НАТО, и непосредственно в Брюсселе, украинской стороной воспринимается не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны», — подчеркнул представитель Кремля.