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Пошлины Трампа принесли бюджету США почти $50 млрд дополнительного дохода — FT

14:12 16.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введенные президентом США Дональдом Трампом дополнительные пошлины на иностранные товары принесли бюджету страны дополнительный доход в $47 млрд. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на данные министерства финансов США.

Во втором квартале текущего года таможенные сборы составили рекордные $64 млрд, на $47 млрд больше, чем за аналогичный период годом ранее. Экономисты отмечают, что благоприятная ситуация в торговле для США сейчас объясняется центральной ролью страны в мировой экономике.

«В отличие от 1930-х годов, когда у стран были более сбалансированные торговые отношения, сейчас мировая экономика устроена по модели централизованной координации, где США выполняют роль центра. Это делает ответные меры [на вводимые США пошлины] менее привлекательными с экономической точки зрения для большинства стран, даже если это может быть привлекательно в политическом смысле», — сказала газете профессор международной экономики Городского университета Нью-Йорка Марта Бенгоа.

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