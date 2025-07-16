Нарушения репродуктивной функции в РФ выявлены у 12,9% женщин и 2,1% мужчин — Мурашко

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Диспансеризация взрослого населения выявила нарушения репродуктивной функции выявлены у 12,9% женщин и 2,1% мужчин с 2024 года, среди подростков 15-17 лет такие отклонения зафиксированы у 4% юношей и 5% девушек. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на правительственном часе в Госдуме.

«С прошлого года впервые началась диспансеризация взрослого населения репродуктивного возраста от 18 до 49 лет за счет средств обязательного медицинского страхования. <…> В прошлом году такой медицинский осмотр прошли 6,7 миллиона человек, за первые 5 месяцев [текущего года] эти цифры растут — 5,8 миллиона. По итогам этих обследований у 12,9% женщин и у 2,1% мужчин были выявлены заболевания репродуктивной системы», — сказал министр.

Мурашко отметил, что в настоящее время в РФ более 97% подростков в возрасте от 15 до 17 лет ежегодно проходят медицинские осмотры с целью оценки репродуктивного здоровья. «Только в 2024 году это свыше 4 миллионов подростков. У 5% девушек и у 4% юношей были выявлены те или иные отклонения, связанные с нарушением функции репродуктивной системы. Все они взяты под наблюдение, лечение и реабилитацию», — подчеркнул он.