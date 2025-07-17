ВСУ за сутки потеряли свыше 1 185 военных в зоне СВО
15:12 17.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВСУ за минувшие сутки потеряли свыше 1 185 военнослужащих в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, противник понес потери в размере до 160 человек в зоне ответственности группировки «Север», свыше 215 — в зоне «Запада», до 135 — в зоне «Юга», более 420 — в зоне «Центра», до 190 — в зоне «Востока», до 65 — в зоне «Днепра».
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