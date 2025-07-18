Страны G7, кроме США, намерены поддержать новый европейский потолок цен на нефть РФ — AFP
13:20 18.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Группы семи (G7), в числе которых Япония и Канада, намерены присоединиться к европейскому механизму по снижению потолка цен на российскую нефть. Об этом пишет агентство France-Presse (AFP).
По его данным, США пока не определились с тем, ограничения на каком уровне необходимо ввести.
В свою очередь французский журнал Le Point отмечает, что европейские ограничения поддержит и Великобритания. «Это необходимо, потому что [континентальная] Европа и Великобритания объединяют основную часть страховщиков, перестраховщиков и брокеров», — сказал изданию европейский дипломат.
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