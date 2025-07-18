0
0
181
НОВОСТИ

Страны G7, кроме США, намерены поддержать новый европейский потолок цен на нефть РФ — AFP

13:20 18.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Группы семи (G7), в числе которых Япония и Канада, намерены присоединиться к европейскому механизму по снижению потолка цен на российскую нефть. Об этом пишет агентство France-Presse (AFP).

По его данным, США пока не определились с тем, ограничения на каком уровне необходимо ввести.

В свою очередь французский журнал Le Point отмечает, что европейские ограничения поддержит и Великобритания. «Это необходимо, потому что [континентальная] Европа и Великобритания объединяют основную часть страховщиков, перестраховщиков и брокеров», — сказал изданию европейский дипломат.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 18.07.2025
Большинство турок выступает за обладание Анкарой ядерным оружием — опрос
0
30
14:12 18.07.2025
Все заявления, подобные словам генерала НАТО о Калининграде, учитываются — Песков
0
90
14:00 18.07.2025
Словакия, блокируя 18-й пакет санкций, достигла «хоть какого-то» соглашения с ЕК — МИД
0
126
13:32 18.07.2025
РФ считает односторонние санкции ЕС незаконными — Песков
0
173
13:05 18.07.2025
Задолженность населения по ипотеке в июне выросла на 0,6% после 0,5% в мае — ЦБ РФ
0
193
13:00 18.07.2025
Каждый новый пакет санкций бьет по их инициаторам — Песков
0
190
12:32 18.07.2025
По делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы на длительные сроки осуждены 135 фигурантов
0
234
12:20 18.07.2025
Иран будет готов к диалогу с США, если они согласятся на справедливую ядерную сделку — МИД
0
239
12:05 18.07.2025
ЕС перешел к нападкам на Грузию из-за отказа открыть второй фронт против РФ — премьер
0
256
12:00 18.07.2025
Совет ЕС утвердил 18-й пакет санкций против РФ — председательство Дании
0
292

Возврат к списку