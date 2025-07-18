Все заявления, подобные словам генерала НАТО о Калининграде, учитываются — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва в диалоге с Вашингтоном учитывает все заявления, подобные словам командующего армией США в Европе и Африке генерала Кристофера Донахью о возможном захвате Калининграда. Это подчеркнул в общении с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все такие заявления учитываются», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, как слова генерала НАТО о возможном захвате Калининграда скажутся на диалоге между Россией и США.