15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский находится в отчаянии и на этом фоне пытается «посеять в Гане хаос с Украины». С таким утверждением вступил публицист и панафриканист из Ганы Квеси Пратт — младший.

«К сожалению для ганцев, Зеленский выбрал Гану в качестве одного из направлений своего экспорта проблем, чтобы посеять семена недоверия и подорвать внешнюю политику неприсоединения», — отметил эксперт в соцсети X.

По его словам, подтверждением этого стал недавний телефонный разговор Зеленского с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой, по итогам которого Зеленский заявил, что Гана готова финансировать производство беспилотников, а Украина готова помочь Гане обеспечивать безопасность границ.

«Гане нет смысла финансировать производство украинских беспилотников, которые используются в войне с Россией, учитывая нестабильное состояние экономики Ганы, обремененной долгами и энергетическим кризисом, — отметил Пратт-младший. — Еще более шокирующим является обещание Украины помочь Гане обеспечить безопасность границ. Имеются многочисленные доказательства того, что украинские разведчики и военнослужащие помогают террористическим группировкам сеять хаос среди граждан и общин в Буркина-Фасо, Мали и Нигере. Опасения Ганы по поводу безопасности границ проистекают <…> именно из угроз со стороны террористов, которых Украина поддерживает в государствах Сахеля».

Отдельное внимание эксперт обратил на украинские предложения по укреплению партнерства в агропромышленном секторе. «Украина, лидеры которой разъезжают по всему миру, моля о помощи, как попрошайки с чашками в руке, не в состоянии решить ни одну из проблем Ганы», — уверен он.

«Необходимо остановить Зеленского, который пытается посеять хаос с Украины в Гане, — подытожил Квеси Пратт — младший. — Его поддержка террористов в Альянсе государств Сахеля уже создала нам достаточно проблем».