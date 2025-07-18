0
0
91
НОВОСТИ

Число врачей в РФ за последние два года выросло более чем на 16 тыс. — Голикова

17:12 18.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 558 тысяч врачей и 1,2 миллиона средних медицинских работников сейчас работают в системе здравоохранения, число врачей в России за последние два года выросло более чем на 16 тысяч. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на всероссийской конференции «Кадры для современного здравоохранения. Стратегия по снижению дефицита кадров».

«Сегодня в системе здравоохранения работают 558 тысяч врачей, 1,2 миллиона средних медицинских работников. Мы с вами очень долгое время наблюдали устойчивую тенденцию к снижению количества кадров в системе здравоохранения, но последние 2 года отрасль все-таки начала прирастать, и мы видим изменения в плюс за последние 2 года более чем на 16 тысяч врачей», — сказала она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 18.07.2025
Россия усилит удары по бандеровскому режиму — Медведев
0
8
17:00 18.07.2025
Медведев сыронизировал над словами про «удар в сердце военной машины России»
0
135
16:32 18.07.2025
России нужно максимально отстраняться от ЕС — Медведев
0
187
16:12 18.07.2025
Трамп считает, что Украина должна перейти в наступление — WP
0
217
16:00 18.07.2025
Запрет ЕС на импорт нефтепродуктов из нефти из РФ не касается США и еще 4 стран
0
229
15:32 18.07.2025
Власти Индонезии заявили, что кот президента пользуется госохраной
0
234
15:12 18.07.2025
ЕС понизил потолок цены на нефть из России с $60 до $47,6 за баррель
0
248
15:00 18.07.2025
Зеленский пытается посеять в Гане хаос с Украины — эксперт
0
270
14:32 18.07.2025
Большинство турок выступает за обладание Анкарой ядерным оружием — опрос
0
304
14:12 18.07.2025
Все заявления, подобные словам генерала НАТО о Калининграде, учитываются — Песков
0
365

Возврат к списку