Число врачей в РФ за последние два года выросло более чем на 16 тыс. — Голикова

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 558 тысяч врачей и 1,2 миллиона средних медицинских работников сейчас работают в системе здравоохранения, число врачей в России за последние два года выросло более чем на 16 тысяч. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на всероссийской конференции «Кадры для современного здравоохранения. Стратегия по снижению дефицита кадров».

«Сегодня в системе здравоохранения работают 558 тысяч врачей, 1,2 миллиона средних медицинских работников. Мы с вами очень долгое время наблюдали устойчивую тенденцию к снижению количества кадров в системе здравоохранения, но последние 2 года отрасль все-таки начала прирастать, и мы видим изменения в плюс за последние 2 года более чем на 16 тысяч врачей», — сказала она.