Туристическое судно затонуло на севере Вьетнама, погиб человек

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб в результате затопления туристического судна в заливе Халонг на севере Вьетнама. Об этом сообщил новостной портал VnExpress.

По его данным, круизное судно, на борту которого находились 53 туриста и члена экипажа, перевернулось из-за неблагоприятных погодных условий. В ходе поисково-спасательной операции были спасены 10 человек и обнаружено тело одного погибшего.