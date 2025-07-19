Туристическое судно затонуло на севере Вьетнама, погиб человек
17:00 19.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один человек погиб в результате затопления туристического судна в заливе Халонг на севере Вьетнама. Об этом сообщил новостной портал VnExpress.
По его данным, круизное судно, на борту которого находились 53 туриста и члена экипажа, перевернулось из-за неблагоприятных погодных условий. В ходе поисково-спасательной операции были спасены 10 человек и обнаружено тело одного погибшего.
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