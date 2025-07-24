Родственников надругавшихся над девочкой под Калугой детей выдворят из РФ — МВД
10:20 24.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Родственники и члены семей задержанных несовершеннолетних из Таджикистана, которые совершили действия сексуального характера в отношении малолетней девочки в Боровском районе Калужской области, будут выдворены из России. Об этом ТАСС сообщили в МВД РФ.
«Управлением МВД России по Калужской области во взаимодействии с Миграционной службой МВД России принимаются все необходимые меры для выяснения обстоятельств их нахождения на территории Российской Федерации, а также законных представителей и иных членов их семей», — сообщили в министерстве.
Те, кто находился в России с нарушением миграционного законодательства, отметили в МВД, привлечены к административной ответственности, предусматривающей выдворение. В отношении них также будут установлены ограничения на въезд в Россию в будущем.
Высылка из России будет отложена для тех иностранцев, в отношении которых будет принято решение об установлении процессуального статуса в рамках расследования возбужденного уголовного дела.
Как сообщили в ведомстве, «в настоящее время родители подозреваемых в совершении противоправных деяний содержатся в Центре временного содержания иностранных граждан, а сами несовершеннолетние — в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей»
Ранее глава Калужской области Владислав Шапша сообщил в своем телеграм-канале, что несовершеннолетние в возрасте 9 и 11 лет, которые являются детьми граждан Таджикистана, находившихся в РФ нелегально, совершили действия сексуального характера в отношении малолетней девочки в Боровском районе Калужской области.
НОВОСТИ
- 11:00 24.07.2025
- Politico назвала руководство Украины коварным и разрушительным врагом своей страны
- 10:32 24.07.2025
- 39% родителей рассматривают только бюджетные места в вузах для своих детей — опрос
- 10:05 24.07.2025
- Более 70% эстонцев недовольны работой правительства страны — опрос
- 10:00 24.07.2025
- Найдено место крушения пропавшего в Амурской области Ан-24
- 09:32 24.07.2025
- Многие страны ЕС препятствует усилиям по урегулированию конфликта на Украине — Сийярто
- 09:20 24.07.2025
- Пассажирский самолет Ан-24 не выходит на связь в Амурской области, на борту 46 человек
- 09:10 24.07.2025
- В аэропорту Горно-Алтайск открыли международный терминал
- 09:05 24.07.2025
- Армия Камбоджи ответила контратакой на вторжение тайских войск — СМИ
- 09:00 24.07.2025
- Силы ПВО за ночь сбили 39 БПЛА над Черным и Азовским морями, Краснодарским краем
- 23:00 23.07.2025
- Очередной обмен военнопленными проведен между Россией и Украиной – МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать