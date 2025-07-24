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НОВОСТИ

Родственников надругавшихся над девочкой под Калугой детей выдворят из РФ — МВД

10:20 24.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Родственники и члены семей задержанных несовершеннолетних из Таджикистана, которые совершили действия сексуального характера в отношении малолетней девочки в Боровском районе Калужской области, будут выдворены из России. Об этом ТАСС сообщили в МВД РФ.

«Управлением МВД России по Калужской области во взаимодействии с Миграционной службой МВД России принимаются все необходимые меры для выяснения обстоятельств их нахождения на территории Российской Федерации, а также законных представителей и иных членов их семей», — сообщили в министерстве.

Те, кто находился в России с нарушением миграционного законодательства, отметили в МВД, привлечены к административной ответственности, предусматривающей выдворение. В отношении них также будут установлены ограничения на въезд в Россию в будущем.

Высылка из России будет отложена для тех иностранцев, в отношении которых будет принято решение об установлении процессуального статуса в рамках расследования возбужденного уголовного дела.

Как сообщили в ведомстве, «в настоящее время родители подозреваемых в совершении противоправных деяний содержатся в Центре временного содержания иностранных граждан, а сами несовершеннолетние — в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей»

Ранее глава Калужской области Владислав Шапша сообщил в своем телеграм-канале, что несовершеннолетние в возрасте 9 и 11 лет, которые являются детьми граждан Таджикистана, находившихся в РФ нелегально, совершили действия сексуального характера в отношении малолетней девочки в Боровском районе Калужской области.

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