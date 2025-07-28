ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1 340 военнослужащих

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины за сутки потеряли в зоне СВО свыше 1 340 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили около 165 военнослужащих, «Запад» — около 250 военнослужащих, «Юг» — до 270, «Центр» — около 395, «Восток» — порядка 205, «Днепр» — около 55 военнослужащих.