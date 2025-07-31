0
0
197
НОВОСТИ

Трамп заявил, что ему нет дела до торговых связей между Индией и Россией

09:20 31.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нет никакого дела до торгово-экономических связей между Индией и Россией.

«Мне все равно, что Индия делает с Россией. Они могут вместе погубить свои мертвые экономики, мне нет дела до этого. Мы очень мало торгуем с Индией, их тарифы слишком высоки, одни из самых высоких в мире. Точно так же Россия и США почти не торгуют друг с другом», — написал он в социальной сети Truth Social.

Ранее Трамп сообщил, что США введут в отношении Индии торговые пошлины в размере 25%, они вступят в силу 1 августа.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 31.07.2025
В Часовом Яре уничтожена самая крупная группировка ВСУ за всю историю СВО — силовики
0
69
10:20 31.07.2025
РФ и США будут вместе заниматься сведением МКС с орбиты минимум до 2030 года — Крикалев
0
91
10:05 31.07.2025
Володин рассказал об основных законах, вступающих в силу в августе
0
124
10:00 31.07.2025
В Красноярске несовершеннолетний за деньги планировал поджечь релейные шкафы
0
133
09:50 31.07.2025
Медицинский AI-помощник СберЗдоровья продемонстрировал высокую точность постановки диагнозов
0
87
09:32 31.07.2025
В Чили высота волн после землетрясения на Камчатке достигла 2,5 м
0
167
09:05 31.07.2025
Войска РФ освободили Часов Яр
0
236
09:00 31.07.2025
Силы ПВО за ночь сбили 32 украинских БПЛА над регионами России
0
198
22:00 30.07.2025
В США предложили создать фонд для сбора европейских денег на оружие для Украины
0
717
21:50 30.07.2025
Трамп: БРИКС — это, по сути, группа стран, которые против Соединенных Штатов...
0
753

Возврат к списку