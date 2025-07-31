Трамп заявил, что ему нет дела до торговых связей между Индией и Россией

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нет никакого дела до торгово-экономических связей между Индией и Россией.

«Мне все равно, что Индия делает с Россией. Они могут вместе погубить свои мертвые экономики, мне нет дела до этого. Мы очень мало торгуем с Индией, их тарифы слишком высоки, одни из самых высоких в мире. Точно так же Россия и США почти не торгуют друг с другом», — написал он в социальной сети Truth Social.

Ранее Трамп сообщил, что США введут в отношении Индии торговые пошлины в размере 25%, они вступят в силу 1 августа.