Трамп заявил, что ему нет дела до торговых связей между Индией и Россией
09:20 31.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нет никакого дела до торгово-экономических связей между Индией и Россией.
«Мне все равно, что Индия делает с Россией. Они могут вместе погубить свои мертвые экономики, мне нет дела до этого. Мы очень мало торгуем с Индией, их тарифы слишком высоки, одни из самых высоких в мире. Точно так же Россия и США почти не торгуют друг с другом», — написал он в социальной сети Truth Social.
Ранее Трамп сообщил, что США введут в отношении Индии торговые пошлины в размере 25%, они вступят в силу 1 августа.
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