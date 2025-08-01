Канада примет меры для защиты промышленности в ответ на новые пошлины США

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канадское правительство в ответ на новые 35-процентные пошлины США примет меры для поддержки конкурентоспособности промышленности и защиты рабочих мест, заявил премьер-министр Марк Карни. При этом власти Канады не стали объявлять о введении ответных пошлин на товары из США.

«Сектора экономики, в том числе деревообрабатывающая промышленность, сталелитейная отрасль, алюминиевая и автомобильная промышленность, будут серьезно затронуты пошлинами и тарифами США. В этих отраслях [экономики] канадское правительство будет действовать так, чтобы защитить канадские рабочие места, инвестировать в конкурентоспособность нашей промышленности, покупать канадское и диверсифицировать наши экспортные рынки», — говорится в официальном заявлении премьера в соцсети X.

Отдельно Карни отверг обвинения Трампа в том, что Канада не принимает мер для борьбы с контрабандой фентанила в США, которыми Вашингтон обосновывает введение пошлин. Премьер подчеркнул, что на Канаду приходится только 1% всего потока фентанила, который попадает в США. Он также добавил, что правительство приняло беспрецедентные меры по укреплению границ с США для борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой.