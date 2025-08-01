Боррель раскритиковал возможные меры ЕС против Израиля, назвав их «плохой шуткой»
12:20 01.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что Евросоюз должен рассматривать более жесткие меры в отношении Израиля, чем просто приостановку его участия в научно-исследовательской программе Horizon Europe.
«Если это единственный ответ, на который способна Еврокомиссия в ответ на действия Израиля, то это шутка. Плохая шутка. А государства — члены ЕС даже не смогли ее одобрить. Неужели это все, что они могут придумать, учитывая происходящее? , — сказал он в интервью порталу EUobserver. — Есть гораздо более важные вещи, которые можно было бы сделать».
По мнению Борреля, ЕК должна рассмотреть приостановку торгового соглашения с Израилем.
«Многие государства-члены просто не хотят вводить санкции против Израиля. Такова реальность», — добавил экс-глава дипломатии ЕС.
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