13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска за минувшие сутки потеряли порядка 1 160 военнослужащих в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, в зоне группировки «Север» противник потерял до 120 военнослужащих, в зоне группировки «Запад» — до 225. Действиями группировок «Юг» и «Центр» было уничтожено до 150 и более 385 военнослужащих соответственно. Также ВСУ потеряли более 215 солдат в зоне группировки «Восток» и до 65 — в зоне ответственности группировки «Днепр».