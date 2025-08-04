Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили около 1 160 военнослужащих
13:32 04.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские войска за минувшие сутки потеряли порядка 1 160 военнослужащих в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Так, в зоне группировки «Север» противник потерял до 120 военнослужащих, в зоне группировки «Запад» — до 225. Действиями группировок «Юг» и «Центр» было уничтожено до 150 и более 385 военнослужащих соответственно. Также ВСУ потеряли более 215 солдат в зоне группировки «Восток» и до 65 — в зоне ответственности группировки «Днепр».
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