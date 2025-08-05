Приговор Гуцул является образцом политически мотивированного решения — Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приговор суда в отношении главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул является образцом попыток давления на оппонентов и политически мотивированного решения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Да, это действительно образец политически мотивированного решения, это образец попыток оказания неприкрытого и незаконного на самом деле давления на политических оппонентов в ходе предвыборной кампании», — сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС о том, как данное решение суда восприняли в Кремле и считают ли его политически мотивированным.