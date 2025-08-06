ВС РФ нанесли поражение объектам газотранспортной системы ВПК Украины — МО РФ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска в течение суток поразили объекты газотранспортной системы военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам газотранспортной системы, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, складам беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах», — говорится в сообщении.