США увеличат военное присутствие в Балтийском регионе к концу года — МО Финляндии

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США примут активное участие в учениях, проводимых в Финляндии и Балтийском море в конце года, тем самым увеличив свое присутствие в регионе. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

«Военное присутствие США и их участие в учениях, организованных в Финляндии и Балтийском море, были заранее запланированы и являются частью двустороннего оборонного сотрудничества между Вашингтоном и Хельсинки», — говорится в заявлении.

Как сообщается в оборонном ведомстве, страны при помощи учений хотят «повысить боеготовность, укрепить оперативную совместимость и региональную безопасность».

Увеличение военного присутствия США в регионе началось в середине июля после того, как подразделение морской пехоты США прибыло в Финляндию. На конец года запланированы военные мероприятия на территории всей страны.

Подобные действия Вашингтона возможны благодаря соглашению об оборонном сотрудничестве, заключенном с Хельсинки и вступившим в силу в 2024 году. Соглашение допускает присутствие и обучение американских военнослужащих в Финляндии, также США получают доступ к ряду военных баз в стране.