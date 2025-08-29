Сбер, Нетология и крупные вузы страны объединились для подготовки ИТ-специалистов
16:21 29.08.2025
Сбер и Нетология заключили соглашение о сотрудничестве с Финансовым университетом при правительстве РФ, Московским авиационным институтом и Уральским федеральным университетом. Стратегическое партнёрство направлено на подготовку высококвалифицированных специалистов для ИТ-отрасли.
Вузы и Нетология уже реализуют ряд совместных онлайн-программ высшего и дополнительного профессионального образования при поддержке Сбера. Это магистратуры и бакалавриаты по направлениям искусственного интеллекта, машинного обучения, информационной безопасности, продуктового маркетинга и аналитики, финансов и анализа данных.
Новое партнёрство поможет сделать образовательные программы в ИТ ещё более эффективными благодаря экспертизе Сбера, ресурсам Нетологии и академическому опыту университетов. Стороны будут обмениваться лучшими практиками и воплощать в жизнь совместные проекты.
«Наше стратегическое партнёрство направлено на улучшение подготовки ИТ-специалистов через интеграцию программ высшего и дополнительного образования, – рассказал Артём Соловейчик, старший управляющий директор – директор центра индустрии образования Сбербанка. – Совместные инициативы ведущих российских университетов с Нетологией при экспертной поддержке Сбера уже реализуются в формате онлайн-обучения. Мы продолжим развивать образовательные программы в ИТ, объединяя академические ресурсы вузов, технологические возможности платформы и отраслевой опыт Сбера. Особое внимание уделим обмену передовыми практиками и перспективным образовательным проектам. Наше сотрудничество открывает новые возможности для профессионального роста в цифровой экономике».
«Вопрос подготовки кадров в ИТ остаётся одним из самых насущных как для образовательных организаций и бизнесов, так и для экономики в целом, – отметила Марианна Снигирёва, генеральный директор Нетологии. – С ростом количества сервисов и цифровизации отраслей потребность в разработчиках, аналитиках, продакт-менеджерах и других ИТ-специалистах только увеличивается. По разным оценкам, нехватка кадров доходит до одного миллиона человек. Особенно острый дефицит работодатели отмечают в опытных специалистах. Мы видим эту потребность, и наше партнёрство нацелено именно на подготовку высококвалифицированных кадров и лидеров, которые смогут занять позиции уровня middle и senior».
«Мы активно и взаимовыгодно взаимодействуем и со Сбером, и с Нетологией. Но теперь наше сотрудничество выйдет на новый уровень — через синергию двух наших партнёров, – подчеркнула Екатерина Каменева, проректор по учебной и методической работе Финансового университета при правительстве РФ. – Без сомнения, это позволит усилить и содержание, и кадровый состав и повысить качество подготовки на наших партнёрских образовательных программах бакалавриата и магистратуры. Считаю, что подписание этого соглашения открывает новые перспективы и к моделям партнёрского взаимодействия в целях подготовки высококвалифицированных кадров для экономики России».
«Такое мощное сотрудничество нескольких вузов и ведущих компаний страны поможет совместно подготовить грамотных специалистов в ИТ, – уверена Наталья Андрейченко, проректор по развитию магистратуры Уральского федерального университета. – Благодаря партнёрам мы сможем усилить компетенции как студентов, так и тех слушателей, которые выберут Уральский федеральный университет как место для получения дополнительного профессионального образования. Вместе мы сможем усилить ИТ-отрасль».
