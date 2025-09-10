Британия объявила о выделении Украине вооружения на $2,7 млрд
09:32 10.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 2 млрд фунтов стерлингов (более $2,7 млрд) выделено Украине на приобретение вооружения через возглавляемый Великобританией фонд. Как отмечается в заявлении, распространенном Минобороны Соединенного Королевства, речь идет о «поставках военного снаряжения в целях удовлетворения наиболее неотложных потребностей ВСУ».
Краткое коммюнике было опубликовано ведомством по итогам прошедшего в Лондоне 30-го заседания контактной группы по военным поставкам Украине в формате «Рамштайн». Как отметили в Минобороны королевства, всего в группу входят 50 государств. Однако среди упомянутых имен участников встречи указаны лишь главы Минобороны Великобритании Джон Хили, Германии — Борис Писториус, Украины — Денис Шмыгаль, генсек НАТО Марк Рютте,
Хили также сообщил, что Международный фонд помощи Украине (IFU) уже поставил Киеву более 1 тыс. систем противовоздушной обороны, более 600 беспилотных летательных аппаратов, системы радиоэлектронной борьбы и радиолокационные станции ПВО. Новые поставки ожидаются в ближайшие недели.
