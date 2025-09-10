Курс доллара на межбанковском рынке превысил 85 рублей

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара на российском межбанковском рынке превысил 85 руб. впервые с 11 апреля 2025 года, свидетельствуют данные площадки «Финам».

По состоянию на 10:54 мск курс доллара рос на 1,69% — до 85,11 руб. К 10:59 мск курс доллара замедлил рост и находился на уровне 84,94 руб. (+1,49%).