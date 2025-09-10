0
0
134
НОВОСТИ

Курс доллара на межбанковском рынке превысил 85 рублей

13:32 10.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара на российском межбанковском рынке превысил 85 руб. впервые с 11 апреля 2025 года, свидетельствуют данные площадки «Финам».

По состоянию на 10:54 мск курс доллара рос на 1,69% — до 85,11 руб. К 10:59 мск курс доллара замедлил рост и находился на уровне 84,94 руб. (+1,49%).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 10.09.2025
Катар в шоке от предательства США и Израиля, обещавших не бить по ХАМАС на его земле — WP
0
65
14:00 10.09.2025
МВД Польши сообщило об обнаружении фрагментов 7 БПЛА и 1 ракеты после ночного инцидента
0
96
13:20 10.09.2025
ЕС обещает Киеву военный кредит в 6 млрд евро на разработку БПЛА — глава ЕК
0
153
13:05 10.09.2025
ЕК не конфискует активы РФ, но использует их для выдачи кредита Киеву — фон дер Ляйен
0
189
13:04 10.09.2025
Число заявок на Научную премию Сбера в 2025 году выросло в три раза
0
164
13:00 10.09.2025
87% детей мигрантов не могут быть зачислены в школы РФ — Рособрнадзор
0
199
12:32 10.09.2025
Свыше 500 заключенных сбежали из тюрьмы на юге Непала на фоне беспорядков
0
216
12:20 10.09.2025
Польша попросила применить статью 4 Договора о НАТО в связи с инцидентом с БПЛА — Туск
0
274
12:11 10.09.2025
Жители Северного административного округа Москвы отправили в зону СВО более 550 тонн гуманитарной помощи с 2022 года
0
214
12:05 10.09.2025
НАТО не рассматривает инцидент с БПЛА в Польше как нападение — Reuters
0
259

Возврат к списку