Курс доллара на межбанковском рынке превысил 85 рублей
13:32 10.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс доллара на российском межбанковском рынке превысил 85 руб. впервые с 11 апреля 2025 года, свидетельствуют данные площадки «Финам».
По состоянию на 10:54 мск курс доллара рос на 1,69% — до 85,11 руб. К 10:59 мск курс доллара замедлил рост и находился на уровне 84,94 руб. (+1,49%).
