Катар в шоке от предательства США и Израиля, обещавших не бить по ХАМАС на его земле — WP

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Катар шокирован предательством Соединенных Штатов и Израиля, которые ранее обещали ему не атаковать представителей радикального палестинского движения ХАМАС на его территории. Об этом сообщила американская газета The Washington Post.

«В прошлом месяце Израиль и США обещали им (властям Катара — прим. ТАСС), что представители ХАМАС не будут подвергаться нападениям на их территории», — пишет газета со ссылкой на свои катарские источники. По данным издания, власти Катара «шокированы таким предательством».

The Washington Post также считает, что израильский удар в Дохе не только лишил Катар роли посредника, которую он играл в процессе урегулирования конфликта в секторе Газа, но и «самого надежного канала связи с лидерами ХАМАС в анклаве».