0
0
84
НОВОСТИ

ЕС станет экономической колонией США, если введет пошлины против КНР и Индии — эксперт

10:05 11.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз еще больше углубит свою зависимость от Соединенных Штатов, если введет санкции и пошлины против Китая и Индии за покупку российских энергоресурсов. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь.

«Если Европа последует примеру США и введет вторичные санкции, то она не только нанесет дополнительный ущерб экономическому сотрудничеству с Китаем, а также политическому доверию между КНР и ЕС, но и потеряет возможность расширения на индийский рынок через соглашение о свободной торговле», — отметил профессор. Подобный шаг будет иметь катастрофические последствия для долгосрочной цели Европы — освободиться от многосторонней зависимости от США, добавил он.

«Самая большая расплата, которая ожидает ЕС, заключается в том, что, продолжая полагаться на Вашингтон в вопросах безопасности, Европа превратится в экономическую колонию США в сферах торговли, промышленности и технологий», — сказал эксперт.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 11.09.2025
МВД РФ переобъявило в розыск экс-главу московской антидопинговой лаборатории Родченкова
0
19
10:00 11.09.2025
ВСУ пытаются вывести с позиций уцелевшую группировку в Серебрянском лесничестве
0
102
09:32 11.09.2025
Поддерживая Киев, команда Трампа поддерживает убийц — Медведев
0
152
09:20 11.09.2025
В России нелегальных мигрантов ограничат в получении основных услуг
0
167
09:08 11.09.2025
Сбер представил устройство нового поколения c GigaChat — SberBoom Micro
0
163
09:05 11.09.2025
Трамп после убийства Кирка пообещал наказать виновных в насилии по политическим мотивам
0
187
09:00 11.09.2025
Над регионами РФ за ночь уничтожены 17 украинских БПЛА
0
189
00:03 11.09.2025
Информация о задержании стрелявшего в Чарли Кирка не подтвердилась - СМИ
0
598
23:57 10.09.2025
Сторонник Трампа республиканец Чарли Кирк, в которого ранее стреляли во время выступления, умер
0
600
22:30 10.09.2025
В США сторонник Трампа республиканец Чарли Кирк во время выступления получил огнестрельное ранение
0
688

Возврат к списку