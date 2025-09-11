ЕС станет экономической колонией США, если введет пошлины против КНР и Индии — эксперт
10:05 11.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз еще больше углубит свою зависимость от Соединенных Штатов, если введет санкции и пошлины против Китая и Индии за покупку российских энергоресурсов. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь.
«Если Европа последует примеру США и введет вторичные санкции, то она не только нанесет дополнительный ущерб экономическому сотрудничеству с Китаем, а также политическому доверию между КНР и ЕС, но и потеряет возможность расширения на индийский рынок через соглашение о свободной торговле», — отметил профессор. Подобный шаг будет иметь катастрофические последствия для долгосрочной цели Европы — освободиться от многосторонней зависимости от США, добавил он.
«Самая большая расплата, которая ожидает ЕС, заключается в том, что, продолжая полагаться на Вашингтон в вопросах безопасности, Европа превратится в экономическую колонию США в сферах торговли, промышленности и технологий», — сказал эксперт.
НОВОСТИ
- 10:20 11.09.2025
- МВД РФ переобъявило в розыск экс-главу московской антидопинговой лаборатории Родченкова
- 10:00 11.09.2025
- ВСУ пытаются вывести с позиций уцелевшую группировку в Серебрянском лесничестве
- 09:32 11.09.2025
- Поддерживая Киев, команда Трампа поддерживает убийц — Медведев
- 09:20 11.09.2025
- В России нелегальных мигрантов ограничат в получении основных услуг
- 09:08 11.09.2025
- Сбер представил устройство нового поколения c GigaChat — SberBoom Micro
- 09:05 11.09.2025
- Трамп после убийства Кирка пообещал наказать виновных в насилии по политическим мотивам
- 09:00 11.09.2025
- Над регионами РФ за ночь уничтожены 17 украинских БПЛА
- 00:03 11.09.2025
- Информация о задержании стрелявшего в Чарли Кирка не подтвердилась - СМИ
- 23:57 10.09.2025
- Сторонник Трампа республиканец Чарли Кирк, в которого ранее стреляли во время выступления, умер
- 22:30 10.09.2025
- В США сторонник Трампа республиканец Чарли Кирк во время выступления получил огнестрельное ранение
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать