ЕС станет экономической колонией США, если введет пошлины против КНР и Индии — эксперт

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз еще больше углубит свою зависимость от Соединенных Штатов, если введет санкции и пошлины против Китая и Индии за покупку российских энергоресурсов. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь.

«Если Европа последует примеру США и введет вторичные санкции, то она не только нанесет дополнительный ущерб экономическому сотрудничеству с Китаем, а также политическому доверию между КНР и ЕС, но и потеряет возможность расширения на индийский рынок через соглашение о свободной торговле», — отметил профессор. Подобный шаг будет иметь катастрофические последствия для долгосрочной цели Европы — освободиться от многосторонней зависимости от США, добавил он.

«Самая большая расплата, которая ожидает ЕС, заключается в том, что, продолжая полагаться на Вашингтон в вопросах безопасности, Европа превратится в экономическую колонию США в сферах торговли, промышленности и технологий», — сказал эксперт.