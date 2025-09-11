0
НОВОСТИ

Армения не рассматривает вывод со своей территории военной базы РФ — спикер парламента

12:00 11.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения не рассматривает возможность вывода со своей территории российской военной базы. Об этом на брифинге заверил спикер парламента Армении Ален Симонян.

«В настоящее время этот вопрос мы не обсуждаем, у нас не было таких разговоров», — отметил он на вопрос журналиста о том, рассматривается ли вывод российской военной базы с территории Армении.

