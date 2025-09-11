0
0
177
НОВОСТИ

Электронное голосование впервые будет применяться в 8 СИЗО — Памфилова

12:05 11.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Электронное голосование впервые будет применяться для избирателей, находящихся в СИЗО, его опробуют в восьми учреждениях, где организованы участки. Об этом в своем выступлении в информационном центре ЦИК России заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

«В восьми СИЗО города Москвы впервые будет применяться электронное голосование с использованием переносных терминалов. Обсуждали, что это очень удобные приспособления. Надеемся, что [в будущем] у нас будет возможность растиражировать их в более широких масштабах», — сказал Памфилова.

Она уточнила, что находящиеся в СИЗО пока не осуждены, а значит, за ними сохраняется право голосовать на выборах.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
11867
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
12228
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
11517
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
11856
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
11838
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
11840
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
11689
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
11878
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
11751
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
11573

Возврат к списку