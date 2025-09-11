Электронное голосование впервые будет применяться в 8 СИЗО — Памфилова
12:05 11.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Электронное голосование впервые будет применяться для избирателей, находящихся в СИЗО, его опробуют в восьми учреждениях, где организованы участки. Об этом в своем выступлении в информационном центре ЦИК России заявила председатель комиссии Элла Памфилова.
«В восьми СИЗО города Москвы впервые будет применяться электронное голосование с использованием переносных терминалов. Обсуждали, что это очень удобные приспособления. Надеемся, что [в будущем] у нас будет возможность растиражировать их в более широких масштабах», — сказал Памфилова.
Она уточнила, что находящиеся в СИЗО пока не осуждены, а значит, за ними сохраняется право голосовать на выборах.
