ВС РФ освободили населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области
13:00 11.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска освободили населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Сосновка Днепропетровской области», — сообщили в военном ведомстве.
