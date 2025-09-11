0
НОВОСТИ

ВС РФ освободили населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области

13:00 11.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Сосновка Днепропетровской области», — сообщили в военном ведомстве.

