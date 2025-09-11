Трамп потребовал от Нетаньяху не наносить новых ударов по Катару — Axios

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп потребовал от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху взять на себя обязательство не наносить новые удары по Катару. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По его данным, Нетаньяху не консультировался ни с Трампом, ни с кем-либо из его советников перед ударами. 9 сентября Трамп провел два телефонных разговора с Нетаньяху, чтобы обсудить удар по Катару, сообщили собеседники портала. «Это неприемлемо. Я требую, чтобы вы не повторяли этого», — цитируют источники слова Трампа, адресованные Нетаньяху.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что хозяин Белого дома провел напряженный телефонный разговор с Нетаньяху, в ходе которого выразил недовольство в связи с ударом по Дохе. Трамп также был недоволен тем, что узнал об этой атаке не от Израиля, а от американских военных.