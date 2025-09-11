0
0
0
НОВОСТИ

Швеция отказывается от помощи Мьянме для увеличения поддержки Украины

13:32 11.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Швеции приняло решения о постепенном сворачивании экономической помощи Мьянме. Это делается, чтобы в свою очередь нарастить ее Украине, сообщается в пресс-релизе правительственной канцелярии.

В сообщении утверждается, что «с приходом к власти в Мьянме военной хунты предпосылки для сотрудничества в целях развития с этой страной ухудшились». В этой области Швеция же взаимодействует с теми странами, «где есть возможность достичь хороших и устойчивых результатов».

«Этим решением правительство продолжает работу по постепенному отказу от ряда стратегий, чтобы создать возможности для еще более активной поддержки Украины», — прокомментировал министр внешней торговли и международного сотрудничества в целях развития Беньямин Дуса.

Стратегия сотрудничества в целях развития с Мьянмой рассчитана на период 2024–2026 годов. Согласно решению шведского правительства, оно должно быть прекращено не позднее 30 июня 2026 года. Бюджет Совета по международному сотрудничеству в целях развития для Мьянмы на 2025 год составил 175 млн крон ($18,7 млн) и 140 млн крон ($15 млн) на 2026 год.

В пресс-релизе отмечается, что решение о сворачивании экономической помощи Мьянме было принято в контексте реструктуризации шведской экономической помощи и в соответствии с решением правительства о приоритетном увеличении поддержки Украины в гуманитарной области.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
11867
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
12228
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
11517
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
11856
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
11838
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
11840
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
11689
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
11878
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
11751
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
11573

Возврат к списку