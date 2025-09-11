Швеция отказывается от помощи Мьянме для увеличения поддержки Украины
13:32 11.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Швеции приняло решения о постепенном сворачивании экономической помощи Мьянме. Это делается, чтобы в свою очередь нарастить ее Украине, сообщается в пресс-релизе правительственной канцелярии.
В сообщении утверждается, что «с приходом к власти в Мьянме военной хунты предпосылки для сотрудничества в целях развития с этой страной ухудшились». В этой области Швеция же взаимодействует с теми странами, «где есть возможность достичь хороших и устойчивых результатов».
«Этим решением правительство продолжает работу по постепенному отказу от ряда стратегий, чтобы создать возможности для еще более активной поддержки Украины», — прокомментировал министр внешней торговли и международного сотрудничества в целях развития Беньямин Дуса.
Стратегия сотрудничества в целях развития с Мьянмой рассчитана на период 2024–2026 годов. Согласно решению шведского правительства, оно должно быть прекращено не позднее 30 июня 2026 года. Бюджет Совета по международному сотрудничеству в целях развития для Мьянмы на 2025 год составил 175 млн крон ($18,7 млн) и 140 млн крон ($15 млн) на 2026 год.
В пресс-релизе отмечается, что решение о сворачивании экономической помощи Мьянме было принято в контексте реструктуризации шведской экономической помощи и в соответствии с решением правительства о приоритетном увеличении поддержки Украины в гуманитарной области.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать