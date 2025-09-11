14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 440 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 175 человек, от действий группировок «Запад» — свыше 230, «Южная» — более 200, «Центр» — свыше 520, на направлении «Восток» — более 265 и «Днепр» — до 50 военнослужащих соответственно.