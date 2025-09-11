0
0
56
НОВОСТИ

Лукашенко помиловал по просьбе Трампа 14 иностранных заключенных

14:49 11.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по просьбе президента США Дональда Трампа и других лидеров государств принял решение о помиловании ряда иностранных граждан. Об этом сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал «Пул первого».

«По просьбе президента США и других глав государств в рамках жеста доброй воли и исходя из принципов гуманности президентом Беларуси принято решение о помиловании ряда иностранных граждан, осужденных за шпионскую деятельность, участие в экстремистской и террористической деятельности и совершивших иные преступные деяния на территории Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

По данным телеграм-канала, всего помилованы 14 иностранных граждан. 6 из них — граждане Литвы, по 2 — Латвии, Польши и Германии, 1 гражданин Франции и 1 — Великобритании.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 11.09.2025
Белорусская авиакомпания «Белавиа» освобождена от санкций США
0
5
14:28 11.09.2025
При содействии Сбера обезврежена преступная группа, похищавшая деньги со счетов умерших россиян
0
109
14:12 11.09.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 440 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
0
133
14:00 11.09.2025
В России надежная экономическая ситуация — Песков
0
160
13:32 11.09.2025
Швеция отказывается от помощи Мьянме для увеличения поддержки Украины
0
211
13:20 11.09.2025
Трамп потребовал от Нетаньяху не наносить новых ударов по Катару — Axios
0
212
13:05 11.09.2025
Польша закрывает границу с Белоруссией на неопределенный срок — глава МВД
0
233
13:00 11.09.2025
ВС РФ освободили населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области
0
207
12:32 11.09.2025
Силы ПВО сбили 15 украинских беспилотников над Белгородской областью
0
244
12:20 11.09.2025
США нанесли повторные удары по наркосудну близ Венесуэлы для уничтожения выживших — СМИ
0
290

Возврат к списку