Лукашенко помиловал по просьбе Трампа 14 иностранных заключенных
14:49 11.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко по просьбе президента США Дональда Трампа и других лидеров государств принял решение о помиловании ряда иностранных граждан. Об этом сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал «Пул первого».
«По просьбе президента США и других глав государств в рамках жеста доброй воли и исходя из принципов гуманности президентом Беларуси принято решение о помиловании ряда иностранных граждан, осужденных за шпионскую деятельность, участие в экстремистской и террористической деятельности и совершивших иные преступные деяния на территории Республики Беларусь», — говорится в сообщении.
По данным телеграм-канала, всего помилованы 14 иностранных граждан. 6 из них — граждане Литвы, по 2 — Латвии, Польши и Германии, 1 гражданин Франции и 1 — Великобритании.
