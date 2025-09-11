0
0
0
НОВОСТИ

Белорусская авиакомпания «Белавиа» освобождена от санкций США

15:00 11.09.2025 Источник: РБК

США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа», сообщил спецпредставитель американского лидера Джон Коул на встрече с президентом Александром Лукашенко.

«Это решение было принято президентом [Трампом], который сказал: «Сделайте это немедленно», — рассказал Коул. Он подчеркнул, что решение уже официально принято и утверждено всеми профильными ведомствами.(РБК)

