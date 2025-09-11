Лукашенко: Они на Украине думают выиграть войну, победить. Этого никогда не будет

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

На Украине думают победить Россию, но этого никогда не будет. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с постпредом страны при ООН Валентином Рыбаковым.

«Они на Украине думают выиграть войну, победить. Этого никогда не будет», — приводит телеграм-канал «Пул первого» слова Лукашенко.