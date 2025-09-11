Писатель Дмитрий Быков* внесен в список террористов и экстремистов - ТАСС
16:15 11.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Росфинмониторинг внес российского писателя Дмитрия Быкова (*признан в РФ иноагентом) в перечень террористов и экстремистов, убедился корреспондент ТАСС. Ранее Быков был заочно арестован российским судом и объявлен в международный розыск.
НОВОСТИ
- 16:20 11.09.2025
- Аэропорт Краснодара, который не обслуживал самолеты с 2022 года, с 09:00 мск 11 сентября открыт - Минтранс
- 15:50 11.09.2025
- В составе Росгвардии воссозданы танковые подразделения - Золотов
- 15:30 11.09.2025
- Лукашенко: Они на Украине думают выиграть войну, победить. Этого никогда не будет
- 15:00 11.09.2025
- Белорусская авиакомпания «Белавиа» освобождена от санкций США
- 14:49 11.09.2025
- Лукашенко помиловал по просьбе Трампа 14 иностранных заключенных
- 14:28 11.09.2025
- При содействии Сбера обезврежена преступная группа, похищавшая деньги со счетов умерших россиян
- 14:12 11.09.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 440 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
- 14:00 11.09.2025
- В России надежная экономическая ситуация — Песков
- 13:32 11.09.2025
- Швеция отказывается от помощи Мьянме для увеличения поддержки Украины
- 13:20 11.09.2025
- Трамп потребовал от Нетаньяху не наносить новых ударов по Катару — Axios
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать