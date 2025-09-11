Писатель Дмитрий Быков* внесен в список террористов и экстремистов - ТАСС

16:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росфинмониторинг внес российского писателя Дмитрия Быкова (*признан в РФ иноагентом) в перечень террористов и экстремистов, убедился корреспондент ТАСС. Ранее Быков был заочно арестован российским судом и объявлен в международный розыск.