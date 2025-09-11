0
0
71
НОВОСТИ

Аэропорт Краснодара, который не обслуживал самолеты с 2022 года, с 09:00 мск 11 сентября открыт - Минтранс

16:20 11.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Краснодарский аэропорт открыт для обслуживания рейсов с 09:00 мск 11 сентября, сообщили в Минтрансе РФ.

Аэропорт Краснодара не обслуживал воздушные суда с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности. На протяжении всего периода временных ограничений воздушная гавань поддерживала высокую степень готовности для возобновления работы, отметили в Минтрансе. Также в аэропорту укомплектован штат сотрудников. «Краснодарский аэропорт с 09:00 мск 11 сентября открыт для обслуживания рейсов», — говорится в сообщении.

«Аэрофлот» планирует выполнить первый регулярный рейс из Москвы в Краснодар 17 сентября, сообщили в Росавиации. «Как ожидается, первый регулярный рейс в Краснодар выполнит „Аэрофлот“ из Москвы 17 сентября», — говорится в сообщении службы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:15 11.09.2025
Писатель Дмитрий Быков* внесен в список террористов и экстремистов - ТАСС
0
87
15:50 11.09.2025
В составе Росгвардии воссозданы танковые подразделения - Золотов
0
148
15:30 11.09.2025
Лукашенко: Они на Украине думают выиграть войну, победить. Этого никогда не будет
0
172
15:00 11.09.2025
Белорусская авиакомпания «Белавиа» освобождена от санкций США
0
221
14:49 11.09.2025
Лукашенко помиловал по просьбе Трампа 14 иностранных заключенных
0
244
14:28 11.09.2025
При содействии Сбера обезврежена преступная группа, похищавшая деньги со счетов умерших россиян
0
255
14:12 11.09.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 440 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
0
255
14:00 11.09.2025
В России надежная экономическая ситуация — Песков
0
270
13:32 11.09.2025
Швеция отказывается от помощи Мьянме для увеличения поддержки Украины
0
306
13:20 11.09.2025
Трамп потребовал от Нетаньяху не наносить новых ударов по Катару — Axios
0
284

Возврат к списку