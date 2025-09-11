Аэропорт Краснодара, который не обслуживал самолеты с 2022 года, с 09:00 мск 11 сентября открыт - Минтранс
16:20 11.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Краснодарский аэропорт открыт для обслуживания рейсов с 09:00 мск 11 сентября, сообщили в Минтрансе РФ.
Аэропорт Краснодара не обслуживал воздушные суда с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности. На протяжении всего периода временных ограничений воздушная гавань поддерживала высокую степень готовности для возобновления работы, отметили в Минтрансе. Также в аэропорту укомплектован штат сотрудников. «Краснодарский аэропорт с 09:00 мск 11 сентября открыт для обслуживания рейсов», — говорится в сообщении.
«Аэрофлот» планирует выполнить первый регулярный рейс из Москвы в Краснодар 17 сентября, сообщили в Росавиации. «Как ожидается, первый регулярный рейс в Краснодар выполнит „Аэрофлот“ из Москвы 17 сентября», — говорится в сообщении службы.
