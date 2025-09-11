Сикорский «призывает и умоляет» граждан Польши не ездить в Белоруссию и Россию
17:00 11.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский эмоционально призвал в очередной раз граждан республики не совершать поездки в Россию и Белоруссию.
«Еще раз прошу, призываю и умоляю: не ездите туда, а если кто-то поедет, то сделает это на свой страх и риск», — обратился дипломат к согражданам в эфире радиостанции RMF24.
