Выплаты разных пособий в цифровых рублях социальные ведомства пока не планируют - Голикова

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Социальные ведомства пока не прорабатывают вопрос выплат социальных пособий и пенсий в цифровых рублях. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, отвечая на вопрос ТАСС на полях XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

«На нашей площадке — пока нет. На социальной, я имею в виду. Это очень тонкая тема», — сказала она, отвечая на вопрос о планах по выплате соцпособий в цифровых рублях.