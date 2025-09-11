Глава Минторга США: Мы собираемся разобраться с Индией…
18:35 11.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты могут заключить торговую сделку с Индией после того, как та откажется от закупок российской нефти. Об этом заявил министр торговли США Говард Латник.
«Мы собираемся разобраться с Индией, — сказал он в интервью телеканалу CNBC в ответ на вопрос о возможных грядущих торговых соглашениях. — Индии в целом надо открыть свой рынок и перестать закупать российскую нефть <…>. Полагаю, что все разрешится, когда они перестанут покупать российскую нефть».
