НОВОСТИ

Глава Минторга США: Мы собираемся разобраться с Индией…

18:35 11.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты могут заключить торговую сделку с Индией после того, как та откажется от закупок российской нефти. Об этом заявил министр торговли США Говард Латник.

«Мы собираемся разобраться с Индией, — сказал он в интервью телеканалу CNBC в ответ на вопрос о возможных грядущих торговых соглашениях. — Индии в целом надо открыть свой рынок и перестать закупать российскую нефть <…>. Полагаю, что все разрешится, когда они перестанут покупать российскую нефть».

