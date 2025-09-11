0
НОВОСТИ

В Госдуме прогнозируют увеличение попыток вовлечь граждан РФ в совершение противоправных действий в местах для голосования

21:00 11.09.2025 Источник: Интерфакс

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев прогнозирует увеличение попыток вовлечь граждан РФ в совершение противоправных действий в местах для голосования в ходе предстоящих выборов в единый день голосования. Он призвал «к бдительности при телефонных разговорах и контактах в мессенджерах с незнакомыми лицами», а также, по его словам, необходимо незамедлительно проинформировать территориальные органы полиции о всех призывах к противоправным действиям. «В соответствии с законодательством за воспрепятствование осуществлению гражданами избирательных прав и работе избирательных комиссий предусмотрена уголовная ответственность вплоть до 5 лет лишения свободы», – напомнил глава комиссии.

