Трамп заявил, что считает санкции Европы против РФ слишком слабыми
09:05 15.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп считает европейские санкции в отношении России недостаточно жесткими. Об этом он заявил, общаясь с журналистами пресс-пула Белого дома в Бедминстере (штат Нью-Джерси).
«А санкции, которые они (европейцы — прим. ТАСС) вводят, недостаточно жесткие. Я готов ввести санкции, но они должны ужесточить свои санкции, чтобы те соответствовали моим действиям», — сказал американский лидер.
