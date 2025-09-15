0
Трамп заявил, что считает санкции Европы против РФ слишком слабыми

09:05 15.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп считает европейские санкции в отношении России недостаточно жесткими. Об этом он заявил, общаясь с журналистами пресс-пула Белого дома в Бедминстере (штат Нью-Джерси).

«А санкции, которые они (европейцы — прим. ТАСС) вводят, недостаточно жесткие. Я готов ввести санкции, но они должны ужесточить свои санкции, чтобы те соответствовали моим действиям», — сказал американский лидер.

