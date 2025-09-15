0
НОВОСТИ

ВС РФ зашли на восточную окраину Константиновки — Кимаковский

10:32 15.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские штурмовые группы вошли и закрепились на восточной окраине Константиновки. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Наши штурмовые группы вошли на восточную окраину Константиновки и закрепились в частной жилой застройке», — сказал Кимаковский.

