Высшая коллегия судей рекомендовала назначить Краснова главой Верховного суда РФ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала назначить генпрокурора Игоря Краснова на вакантную должность председателя Верховного суда РФ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

«Высшая квалификационная коллегия судей решила заявление Краснова о занятии им должности председателя Верховного суда РФ удовлетворить. Рекомендовать назначить Краснова на пост председателя Верховного суда России», — зачитал решение коллегии ее председатель Николай Тимошин.

Решение было принято единогласно. Заместитель председателя Верховного суда Юрий Иваненко и представитель Совета судей поддержали кандидатуру Краснова.