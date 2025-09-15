0
Политика Запада в отношении РФ и Белоруссии становится откровенно агрессивной — Лукашенко

11:05 15.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Недружественная политика Запада по отношению к России и Белоруссии не меняется, а перерастает в откровенно агрессивную — доказательством этому стало минирование Польшей и странами Балтии границы с Белоруссией. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналу «Разведчик».

«Подобные заявления — лицо общей политики Запада в отношении Беларуси и России. И самое печальное, что политика эта не меняется. Прошло уже 80 лет с окончания Второй мировой войны, а там, на Западе, до сих пор считают наши страны и их братский союз угрозой. Под эту марку НАТО спешно вооружает Европу, а Польша и страны Балтии в угоду своим хозяевам выдумывают якобы защитные меры. Одна из них — выход из Оттавской конвенции и минирование границы с Беларусью. Все это не что иное, как очередная попытка надавить на Беларусь. Недружественная политика Запада по отношению к нам перерастает в откровенно агрессивную», — сказал Лукашенко.

