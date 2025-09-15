Никаких подвижек по саммиту России, США и Украины пока нет — Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подвижек по саммиту России, США и Украины пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Нет, пока никаких подвижек нет», — сказал Песков, комментируя ТАСС заявление президента США Дональда Трампа о том, что саммит России, США и Украины пройдет «относительно скоро».