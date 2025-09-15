31% шведов считают, что их экономическая ситуация ухудшилась при нынешнем правительстве
15:00 15.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Каждый третий швед полагает, что за три года пребывания у власти правого коалиционного правительства его экономическое положение ухудшилось. Таковы итоги опроса, проведенного социологическим центром Indikator Opinion по заказу Sveriges Radio.
Количество недовольных своим экономическим положением вдвое превышает число тех, кто наблюдают улучшение. Половина респондентов заявляет об отсутствии какой-либо разницы между результатами деятельности нынешнего и предыдущего кабинетов министров.
Наибольшее неудовольствие работой правительства высказывают женщины и пожилые. Всего 7% представителей возрастной группы старше 65 лет отмечают улучшение своего положения. В возрастной группе 30-64 года недовольных также больше, чем довольных.
Среди сторонников правых сил наблюдается более положительное отношение к результатам работы кабинета министров. Среди же сторонников левых и тех, кто не поддерживает ни тех, ни других, всего лишь 10% заявляют об улучшениях в своем положении.
