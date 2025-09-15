0
НОВОСТИ

Призывы Киева к немедленной встрече лидеров направлены на эмоции — Песков

15:12 15.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским должна быть хорошо подготовлена, иначе окажется абсолютно бесполезной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Есть призывы [со стороны Киева] к незамедлительной встрече, но скорее это направлено на эмоциональный эффект от таких призывов, потому что сама по себе встреча, пройди она в неподготовленном режиме, будет абсолютно бесполезна», — сказал представитель Кремля.

По его словам, «такие встречи, любые контакты на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены с тем, чтобы в ходе такого диалога были зафиксированы те наработки, которые нужно заранее сделать на экспертном уровне».

