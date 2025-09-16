Прокурор Юты будет добиваться смертной казни для подозреваемого в убийстве Чарли Кирка
23:00 16.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прокурор штата Юта Джефф Грей заявил, что Тайлера Джеймса Робинсона, подозреваемого в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, продолжат содержать под стражей без права на освобождение под залог из-за требований гособвинения приговорить его к смертной казни.
«Пункт первый — убийство при отягчающих обстоятельствах за преднамеренное и сознательное убийство Чарли Кирка при обстоятельствах, которые создали большой риск смерти для других», - заявил Грэй.
«Поскольку мы требуем смертной казни, подсудимый будет по-прежнему содержаться под стражей в тюрьме округа Юта без права на освобождение под залог», — сказал он на пресс-конференции, трансляция которой велась ведущими американскими телеканалами.
«После пресс-конфереции я подам уведомление о намерении добиваться смертной казни. Это решение не далось мне легко, я принял его независимо в качестве окружного прокурора на основании свидетельств, обстоятельств и природы преступления», — сказал Джефф Грей.
