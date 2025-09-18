В Петербурге задержаны трое агентов Киева при подготовке убийства главы предприятия ОПК

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ пресекли в Санкт-Петербурге деятельность агентурной сети украинских спецслужб, готовившей взрыв автомобиля руководителя одного из оборонных предприятий. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Задержаны две молодые женщины и юноша.

«Федеральной службой безопасности РФ в Санкт-Петербурге пресечена деятельность агентурной сети украинских спецслужб, состоявшей из трех граждан России 1993, 1994 и 2006 г. р., причастных к подготовке террористического акта в отношении руководителя одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса путем подрыва его автомобиля с применением самодельного взрывного устройства (СВУ)», — сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, по указанию куратора из украинской террористической организации, курируемой Главным управлением разведки Минобороны Украины, двое задержанных вели наблюдение за предполагаемой жертвой, провели разведку по месту его жительства и через тайник, оборудованный на одном из кладбищ Санкт-Петербурга, передали исполнителю взрывное устройство. Исполнитель, забрав СВУ, переоделся в женскую одежду и под видом пенсионерки направился к месту преступления, где при минировании автомобиля был задержан.