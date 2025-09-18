Лула да Силва заявил, что Трампу следует перестать считать себя «императором мира»
10:20 18.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что президент США Дональд Трамп должен перестать считать себя «императором мира», ему нужно вести диалог с другими странами в цивилизованной манере.
«У меня нет отношений с Трампом, потому что, когда Трамп был избран впервые, я не был президентом. У него отношения с [президентом Бразилии в 2019–2022 гг. Жаиром] Болсонару, а не с Бразилией», — сказал он в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си. Лула да Силва отметил, что «никогда не пытался звонить» Трампу и обсуждать с ним американские пошлины, поскольку тот «никогда не хотел говорить». При этом бразильский лидер подчеркнул, что при встрече с главой Белого дома на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе готов «приветствовать его», однако добавил, что Трамп не должен считать себя «императором мира».
Лула да Силва подчеркнул, что американский лидер и его администрация, вводя пошлины в отношении бразильских товаров, не контактировали с Бразилией в «цивилизованной манере». «Он просто публиковал [решение о пошлинах] на своей странице в социальных сетях», — указал президент.
