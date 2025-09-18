0
НОВОСТИ

Первый снег в России выпадет в ночь на пятницу — Вильфанд

10:32 18.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый снежный временный покров в РФ установится уже в ночь на пятницу в Якутии. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Мокрый снежок уже наблюдался, причем как ни странно на юге Дальнего Востока. А вот ситуация, когда снег образует временный снежный покров, можно говорить, что происходит впервые в этом году после зимнего периода», — сказал он.

По словам метеоролога, в ночь на пятницу и в выходные на территории Якутии ожидается снег, мокрый снег, ветер до 21 м/с.

