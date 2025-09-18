В ЕС растет недовольство главой евродипломатии Каллас — Politico
11:20 18.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава евродипломатии Кая Каллас сталкивается с нарастающей волной критики в Брюсселе из-за позиции по России и Газе и натянутых отношений с коллегами. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источник.
«Если вы не справляетесь со своей работой, ее будет делать кто-то другой», — приводит его слова газета. По данным Politico, работа Каллас в должности главы европейской дипслужбы не произвела впечатление на ряд ее коллег по Еврокомиссии (ЕК) и других представителей брюссельских политических кругов. Как информирует издание, у нее сложились напряженные отношения с некоторыми из них, в частности, с председателем Европейского совета Антониу Коштой.
Politico отмечает, что Каллас критикуют за «ястребиную» позицию в отношении России, в которой глава евродипломатии, по мнению ряда чиновников, «заходит слишком далеко». Ее позиция в отношении палестино-израильского конфликта, напротив, подвергается критике за неэффективность, например, за неспособность «привлечь Израиль к ответственности за гуманитарный кризис» в секторе Газа.
НОВОСТИ
- 12:00 18.09.2025
- Европа расширяет официальные контакты с талибами — FT
- 11:32 18.09.2025
- Россия остается лидером в Европе по размеру экономики — Мишустин
- 11:05 18.09.2025
- Трамп недоволен военной операцией Израиля против ХАМАС и нежеланием прекращать огонь — WSJ
- 11:00 18.09.2025
- Китай будет защищать результаты Второй мировой и международный порядок — глава МО
- 10:32 18.09.2025
- Первый снег в России выпадет в ночь на пятницу — Вильфанд
- 10:20 18.09.2025
- Лула да Силва заявил, что Трампу следует перестать считать себя «императором мира»
- 10:05 18.09.2025
- В Петербурге задержаны трое агентов Киева при подготовке убийства главы предприятия ОПК
- 10:00 18.09.2025
- В юго-восточной Финляндии «все рухнуло» из-за разрыва связей с РФ — Иванов
- 09:32 18.09.2025
- ВСУ перебрасывают в Харьковскую область пограничников из-за больших потерь — силовики
- 09:30 18.09.2025
- 76% россиян 12–35 лет интересуются ИТ-стартапами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать